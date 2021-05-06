ضبط 4252 عبوة أدوية مجهولة في حملة تفتيش صيدلي بالغردقة

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع التموين، اليوم الخميس، حملة مكبرة على الصيدليات ومنافذ الجمارك بالغردقة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات التفتيش الصيدلي.

وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور محمود السباعي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، عن ضبط 4252 عبوة أدوية مجهولة المصدر ومعدة للبيع بأحد المحال التجارية بقيمة إجمالية حوالي 100 ألف جنيه.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

واكد وكيل وزارة الصحة ان مديرية الصحة بالبحرالأحمر لن تدخر جهداً في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية لإحكام الرقابة على كافة المستحضرات الصيدلية المختلفة داخل المحافظة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الموطنين.