خاص| محمود عبد المغني يتحدث عن دوره في فيلم السرب

تألق محمود عبد المغنى في مسلسل "ضل راجل" أمام ياسر جلال، في شخصية المقدم يوسف بجانب عدد كبير من النجوم منهم نور اللبنانية، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الأتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، وغيرهم.



وينتظر محمود عبد المغني عرض فيلم السرب، وروى لـ صدى البلد عن دوره قائلا: "وافقت على الفيلم منذ بداية عرضه علي.. الموضوع استفزني قصة حقيقية ولما حصلت كنت حزين ومتضايق جدا.. أخوات لينا في أرض تانية مش في أرضك بيحصل معاهم كدة وأنت قاعد متكتف مش عارف تعمل حاجة.. أنا اتضايقت كمصري.. ولما جاتلي الفرصة كممثل إني أعبر عن إحساسي كإنسان لم أتاخر.. لأن ده توثيق تاريخي للي حصل".



وتابع: "الضربة اللي حصلت في درنة كانت ثأرا ولابد أن يحدث وكان لازم نفش غلنا.. كان بالنسبالي أني في مهمة مش فيلم.. وسعيد للغاية إني شاركت بالفيلم وبردود فعل الجمهور مجرد ما شافوا الإعلان".

واستطرد: "كلنا مرينا بالظروف دي والقصة ملموسة وحصلت في وقت قريب علشان توثقها لازم تؤديها بكل أمانه". وقال عبد المغني: "مكنتش شايف ممثلين كنت شايفهم جنود.. كله كان متحمسا كنا بنصور في البرد لأن كله كان عاوز يطلع الفيلم أفضل ما يكون".

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ومن بطولة أحمد السقا وهند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى.