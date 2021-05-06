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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيناريو صادم يهدد حلم تأهل ليفربول إلى دوري الأبطال

فريق ليفربول
فريق ليفربول

بات حلم ليفربول الأول هذا الموسم، إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي في مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022، وذلك بعدما فقد الفريق المنافسة مبكرا على لقب البريميرليج، وخسارة كافة الألقاب.

 

ويتأهل أول 4 فرق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن الأمر قد يختلف هذا الموسم، حال تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا وآرسنال بالدوري الأوروبي.

 

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ليفربول يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، ويأمل في إنهاء المسابقة بين الأربعة الكبار، للتأهل إلى دوري الأبطال.

 

لكن في حال إنهاء ليفربول الموسم الحالي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا وآرسنال بالدوري الأوروبي، وهما خارج الأربعة الكبار، سيتم استبعاد ليفربول من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ليشارك بذلك أول 3 فرق في الدوري الإنجليزي بالإضافة بطل دوري أبطال أوروبا “ تشيلسي”، وبطل الدوري الأوروبي “ آرسنال”.

 

فريق تشيلسي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس، الإربعاء، بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني 3 -1، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

 

سيواجه تشيلسي نظيره مانشستر سيتي، يوم  29 مايو الجاري، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

أما آرسنال، فسيواجه فياريال الإسباني، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.

 

كانت مباراة الذهاب، انتهت بخسارة آرسنال أمام فياريال، بهدفين مقابل هدف، على ملعب لا سيراميكا، في إسبانيا.

 

 

 

ليفربول الدوري الإنجليزي دوري ابطال أوروبا أرسنال تشيلسي

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