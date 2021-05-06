مرصد الأزهر يندد بمحاولة دهس أسرة مسلمة شرق فرنسا

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم العنيف الذي تعرضت له أسرة مسلمة من أصول مغربية في بلدية "دول" بإقليم "جورا" شرقي فرنسا؛ حيث حاول متطرف دهسهم بسيارته، ما أسفر عن إصابة رب الأسرة بإصابات بالغة وكدمات فضلًا عن تضرر الأم والأبناء نفسيًا.

ويأتي هذا الحادث بعد عدة هجمات إرهابية استهدفت دور عبادة للمسلمين منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأمام هذه التطورات المتلاحقة بحق المسلمين في فرنسا، يجدد مرصد الأزهر استنكاره الشديد لمثل هذه الحوادث، معربًا عن قلقه البالغ من تصاعد وتيرة الأعمال الإجرامية العلنية ضد المسلمين، وتداعيات ذلك على التماسك الاجتماعي والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.