غلق 69 الف محال.. الحكومة: هذه الفئات مستثناة من قرار الغلق في التاسعة مساءً

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت والأفران والمخابز مستثناة من قرار غلق المحال التجارية في التاسعة مساء نظرا للطبيعة الخدمية الخاصة بها .

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم "المذاع على قناة " اكسترا نيوز "، أن توصيل الطلبات للمنازل من المطاعم مستمر و مستثناة من الإغلاق في التاسعة مساء .

وتابع خالد قاسم :" إغلاق للمتنزهات العامة والشواطئ والانشطة الترفيهية في أيام العيد، وهناك متابعة من المحافظين ورؤساء المدن والأحياء للتاكد من اغلاق هذه الأماكن بشكل كامل ".

ولفت خالد قاسم :" نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا:" من 1 ديسمبر وحتى الأمس تم غلق 69 الف محال فيهم حوالي 23 ألف محلات تجارية و20 ألف مقهي واكثر من 8 الاف ورشة غير مطبقة للإجراءات الاحترازية ".

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن حظر تجول، ضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها.

وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لا صحة للفيديو المتداول والذي يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين" حظر تجول "على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها.