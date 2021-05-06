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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تطالب برفع الحظر عن قوارب الصيد في جزيرة جيرسي

القوارب الفرنسية
القوارب الفرنسية قرب جزيرة جيرسي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أنها ترغب في رفع الحظر سريعا عن القوارب التابعة لها في جزيرة جيرسي البريطانية.

وحسب شبكة "العربية"، قالت الخارجية الفرنسية، إنها تريد الالتزام باتفاقية التجارة المعمول بها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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غادرت قوارب الصيادين الفرنسيين، اليوم الخميس، مياه جزيرة جيرسي البريطانية بعد خلافات على حقوق الصيد مع لندن، بعد البريكست.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن 50 قاربًا فرنسيًا غادروا جزيرة جيرسي على خلفية التوتر بين لندن وباريس بشأن حقوق الصيد.

وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، انتهى احتجاج الصيادين الفرنسيين على حقوق الصيد ما بعد البريكست، في ميناء جيرسي الرئيسي، بعد محادثات تهدف إلى حل الخلاف.

وقالت الشبكة البريطانية، إن سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وسفينتين فرنسيتين تجريان دوريات بالقرب من جيرسي، بينما يوجد حوالي 60 زورقًا فرنسيًا وتابعة لجيرسي في ميناء سانت هيلير بالجزيرة.

وقال داونينج استريت، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان على اتصال بمسئولي جيرسي بشأن الخلاف.

وأمر جونسون بإرسال سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الملكية لحماية ميناء جزيرة جيرسي خشية من إغلاق تفرضه عليه سفن الصيد الفرنسية.

وتتطلب قواعد الصيد الجديدة، التي أدخلتها حكومة جيرسي بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تثبت القوارب الفرنسية أن لديها تاريخا في الصيد في مياه جيرسي.

فرنسا بريطانيا جزيرة جيرسي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست

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