بعد إصابته بـ كورونا .. ما لا تعرفه عن هشام المليجى

أعلنت الفنانة رانيا شاهين، إصابة الفنان هشام المليجي بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رانيا من خلال حسابها الرسمي على السوشيال ميديا “جاري العزيز وصديقي وزميلي والممثل المكافح المظلوم الشاطر المحترم الي بيركن ويقفل ع عربيتي ع طول ...الطيب واخويا...جاله كورونا ارجو من الناس انها تدعي له لانه طيب جدااا وتعبان جدااا .. هشام المليجي”.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنان هشام المليجى.

ولد هشام المليجى فى القاهرة يوم 1 ديسمبر 1972.

تخرج هشام المليجي في معهد الفنون المسرحية العالي قسم إخراج وتمثيل، بدايته كانت بالعمل في السينما فقد شارك في عدد من الأفلام السينمائية كما أن له بعض التجارب المسرحية وبالتليفزيون أيضا.

لم يتحدث هشام المليجى عن حياته الشخصية وما يخص زوجته وأبناءه لكونه يفضل الفصل بين حياته الشخصية وحياته العملية والفنية لأنه فنان مشهور يعلم أن أي خبر يتحدث عنه سيتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام.

حل هشام المليجى ضيفاً على البرنامج الشهير “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على قناة السي بي سي ، تحدث عن أعماله السينمائية التي شارك فيها وحقق نجاحا كبيرا من خلالها ، تحدث أيضاً عن ألبومه الجديد وأعطى إسعاد فلاشة تحتوي على أغنية تسمى “أشجان” من ألبومه الجديد وطلب منها سماع الأغنية وتمنى أن تحصل على إعجابها .

شهرة واسعة

حقق هشام شهرة واسعة عندما قدم دورا مهما في الفيلم الشهير “صعيدي في الجامعة الأمريكية” ، قدم دور صديق البطل الذي لعب دوره النجم الكبير محمد هنيدي الذي اشتهر بين زملائه بأنه من عائلة غنية ويعيش حياة مرفهة، تم تداول جملة له شهيرة من هذا العمل على مواقع التواصل الإجتماعي رغم مرور الأعوام على عرض هذا الفيلم ، تحدث أيضاً عن فكرة الفيلم التي ظهرت عن طريق الفنان محمد سعد عندما تم طرده من المعهد وذكر هشام أن دفعته ضمت أحمد السقا و مجدي كامل و رامز جلال.

مشاركته فى المظاهرات ضد الإخوان

ظهر هشام في لقاء وكان يسير بشوارع مصر مع الثوار الذين هتفوا ضد نظام الإخوان مطالبين بإسقاط النظام وتحقيق الحرية والعدالة الإجتماعية ، صرح عن رأيه السياسي في أن جماعات الإخوان تريد فرض سيطرتها على الشعب عن طريق إستخدام العنف ونشر الأكاذيب ، كما مدح الجيش المصري على قراراته وقدرته في حماية البلاد ضد أعداء الوطن .