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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال شهرين

اقتصاد الإمارات.. البنوك التقليدية تستقطب 5.8 مليار درهم لحسابات التوفير

مصرف الإمارات المركزى
مصرف الإمارات المركزى

نجحت البنوك التقليدية بدولة الامارات في استقطاب 5.8 مليار درهم إلى حسابات التوفير لديها خلال أول شهر من العام 2021، بحسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وساهم الاقبال الكبير على هذا النوع من الخدمات البنكية في رفع اجمالي الرصيد التراكمي لحساب التوفير لدى البنوك التقليدية الى 117.6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من العام 2021 بزيادة نسبتها 5.1% بالمقارنة مع اجمالي الرصيد المسجل في نهاية العام 2020.

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ويعكس الإقبال المتزايد على هذه الخدمة ارتفاع وتيرة السلوك الادخاري لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الإمارات وهو ما يعني بالمقابل ضبط الانفاق الاستهلاكي في الدولة.

ويشكل رصيد حساب التوفير لدى البنوك التقليدية 52.2% من إجمالي الأموال المستثمرة في هذا النوع من الحسابات في الجهاز المصرف الإماراتي مع نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

وتعد حسابات التوفير من أهم الحسابات التي تسعى البنوك لتنميتها وهو ما يدفعها إلى تقديم العديد من الحوافز للمتعاملين لاستقطاب أكبر عدد منهم للاستثمار في حسابات التوفير لديها.

يشار الى أن حوافز حسابات التوفير التي تقدمها البنوك للعملاء تشمل بالإضافة إلى المكاسب المادية أيضا تقديم هدايا وتسهيلات بنكية أخرى.

البنوك التقليدية بدولة الامارات مصرف الإمارات مصرف الإمارات المركزي

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