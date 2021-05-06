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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات :31 يوليو نهاية الفصل الدراسي الثاني والامتحانات ورقيا

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس إجرى اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ، وموعد انتهائه وموعد إجراء الامتحانات.

 

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التعليم تقرر فصل الطالبتين المتورطتين في خناقة بـ الاسلحة البيضاء في المعادي


وأضاف المصدر لموقع صدى البلد  أن الامتحانات ستجرى ورقيا على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 31 يوليو  المقبل شاملا فترة إجراء الامتحانات.

 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الطارئ اليوم لمناقشة  تطورات الفصل الدراسي الثاني والامتحانات حيث يتم مناقشة آليات إجراء الامتحانات

 

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وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة أزمة كورونا اتخذت عددا من القرارات وسوف تطبق من غد حتى ٢١ مايو الجاري، لافتا إلى أن هذا لعدم انتشار فيروس كورونا.


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه اعتبارا من الغد سيكون موعد غلق المحال والمولات والمقاهي والمطاعم من التاسعة مساءً، ويسمح بتوصيل الخدمات للمنازل "الدليفري".


كما تقرر حظر جميع المؤتمرات والحفلات في الفنادق والنوادي.


وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمتابعة الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.
 

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