المفروكة والضانى.. تراث مطروحي لا ينقطع في أطعمة عيد الفطر ..صور

تعرف على عادات عيد الفطر بمطروح

يحظى المجتمع البدوي بمطروح بالعديد من العادات والتي تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى خاصة في المناسبات والأعياد.

ويتميز عيد الفطر بعادات خاصة عند بدو مطروح منذ استطلاع هلال شهر شوال وخلال عيد الفطر المبارك فبدو مطروح مازالوا يحتفظون بهوية وعادات وتقاليد المجتمع البدوي المطروحى، وطقوسه الخاصة.

منعم العبيدى باحث فى التراث البدوى



يقول منعم العبيدي باحث في التراث البدوي أن العادات في التراث البدوي بمطروح خلال عيد الفطر كانت تتميز بطابع خاص مميز وتعتمد على العديد من الطقوس الخاصة.

وأضاف تبدأ تلك الطقوس باستطلاع البدو بأنفسهم هلال شوال مسلما حدث باستطلاع هلال رمضان، بخروج مجموعة منهم ممن يحظون بثقة الأهالي، ويمتازون بحدة البصر، متوجهين إلى أعلى مكان بالنجع أو القرية، لاستطلاع هلال شهر شوال، وما إن تظهر إشارته حتى يوقدون شعلة كبيرة بنفس المكان حتى يراها الأهالي معلنين بذلك ثبوت انتهاء الشهر الكريم.

خروج النساء لصلاة العيد

على الرغم أن طبيعية البدو لا تسمح للسيدات للخروج من المنزل الا للضرورة إلا أنه خلال عيد الفطر وعيد الأضحى يسمح أبناء مطروح للنساء والأطفال بالصلاة خارج المنزل، ويؤدون الصلاة في شادر تخصص مؤخرته للنساء فقط، إلا أن مع ظهور كورونا وما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية لن يتمكن أبناء مطروح من أصحاب السيدات معهم

استقبال الضيوف

بعد عودة أبناء مطروح من الصلاة يقومون بإعداد الكعك والبيتفور المصنوع منزلي وترمس وحلوى وسوداني، ومجهزين شاي الزردة، وينتظرون الضيوف الذين يأتون لتقديم التهنئة بالعيد.

العيش المقطع

العيش المقطع في الإفطار

يعد العيش المقطع الوجبة الرئيسية لأبناء مطروح بعد أداء صلاة عيد الفطر وهي عبارة عن دقيق معجون بماء وملح ثم يقطع ويفرد بالنشابة ويطبق ويرش بين كل طبقة وطبقة كثير من الدقيق ثم يقطع بالسكين ويكون في رفع المخروطة لذلك يسموه عيش مقطع أو عيش ضرائب ويكون تجهيزه آخر شهر رمضان.

العيش المقع بعد طهية

أما عن طبخه فيتم وضعه على الحليب والماء ويوضع على النار ويقدم معه العسل الأسود أو رب وهو عسل التمر، ويأكل الأطفال بمفردهم وسفرة الرجال بالمروعة وسفرة خاصة للنساء.

الارز باللحم الضانى

غداء العيد

يعد اللحم الضاني المطبوخ بالأرز الأحمر أو المكرونة الجارية التي تتكون من مكرونة وطماطم وملح وفلفل وزيت، وكذلك يتم تجهيز الشربة المغربي وهي عبارة عن شربة بقطع اللحم والطماطم مضاف إليها البقدونس والنعناع، وهذه الأطعمة هي الوجبة الرئيسية عند بدو مطروح، كما يقوم البعض بطهي الكسكاس ويتكون من كسكاس مطبوخ أي يتم تسويته على البخار.

المفروكة

المفروكة

ومن أبرز طقوس الاحتفال بعيد الفطر لدى أبناء مطروح، «المفروكة» وتتكون من عيش يتم تسويته على نار الحطب، ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة، ويتم خلط التمر بالعيش مع إضافة رشة سكر وسمنة، وفركها مع بعضها بعضا حتى تمتزج جميع المكونات سويا، وتوضع المفروكة في طبق ويقدم معها اللبن.

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