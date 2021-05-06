هدية الزواج.. محافظ البحيرة يقدم 10 آلاف جنيه لكل عروس من دار الأيتام

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين القادرين وغير القادرين على خدمة أنفسهم والمحرومين من الرعاية الأسرية وتقديم كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية تعويضاً لهم ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع.

وقرر المحافظ، تقديم ١٠ آلاف جنيه هدية زواج لكل عروسة من بنات دار الرعاية الاجتماعية للبنات بالإضافة إلى توفير الأجهزة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.



جاء ذلك خلال توزيع المحافظ، بمرافقة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، والدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، الهدايا العينية والملابس على الأطفال الأيتام بدور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية، وتفقد قافلة من السلع والملابس المقدمة لدور الرعاية من خلال المشاركة المجتمعية التى تضمنت مواد غذائية وتموينية ولحوم وخضروات وكذا ٢٥٣ طقم ملابس وغيار وكذا تقديم ٥٠٠ وجبه إفطار تم توفيرها من قبل صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع جمعية أشرقت.

ووجه المحافظ بتوفير ٦٠٠ كرتونة مواد غذائية لدور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية بواقع ١٠٠ كرتونة لكل وحدة.

وأشار محافظ البحيرة، إلى تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا من نزلاء دور الرعاية وكذا دور المسنين، وقدم المحافظ لهم جميعا التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.