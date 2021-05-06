تعليم الإسكندرية: انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 5 يونيو.. أعرف المواعيد من الجدول الرسمي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020-2021.

وأصدر الدكتور محمد سعد تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات التعليمية بالالتزام التام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وتطهير وتعقيم المدارس ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن لجميع المترددين على مدارسنا لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت الموافق 5 يونيو، وتنتهي يوم الخميس الموافق 10 يونيو.

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وفي سياق متصل، شدد دكتور محمد سعد على الالتزام بتنفيذ كافة البنود الواردة في الكتاب الدوري رقم 10 الصادر في 25 أبريل 2021 والكتب الدورية السابقة له بشأن آلية عقد الامتحانات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذلك طلاب الشهادة الإعدادية بجميع نوعيات التعليم في المدارس الرسمية والرسمية لغات ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الخاصة ( عربي ، لغات ) ومدارس المتفوقين، على أن تُعْقَد الامتحانات من المنزل وتتولى الإدارة التعليمية إعدادها.

وأكد سعد في تعليماته على أن يتم تسليم الامتحانات للطلاب من خلال كشوف بأسماء الطلاب ويقوم الطالب بالتوقيع بالاستلام لكل صف من الصفوف في يوم منفصل على أن يتم تسليم الطلاب لورقة الامتحان بعد إجابتها في المنزل بنفس نظام تسليم الأسئلة منعا للتكدس والتزاحم وحرصا على صحة الجميع.

يأتي ذلك في إطار حرص تعليم الإسكندرية على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وأولياء الأمور وكل منسوبي تعليم الإسكندرية.