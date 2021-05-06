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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|3.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

عقارات دبى
عقارات دبى

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.4 مليار درهم وشهدت الدائرة تسجيل 1138 مبايعة بقيمة 2.36 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 486.92 مليون درهم و1027 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.87 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

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وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 141 مبايعة بقيمة 336 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.02 مليار درهم منها 89 رهنا لأراض بقيمة 282.27 مليون درهم و267 رهنا لفلل وشقق بقيمة 734.15 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 92 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 91 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 110.49 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14 مليون درهم.

التصرفات العقارية الأملاك بدبى مبايعات الأراضي

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