رئيس "الكتائب اللبناني" لـ وزير خارجية فرنسا: شعبنا من حقه تقرير مصيره

قال رئيس حزب "الكتائب" اللبناني النائب المستقيل سامي الجميّل إنه:" عبرت لـ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن موافقنا الثابتة وسلمناه رسالة باسم القوى التي نعمل وإياها، شددنا فيها على حق الشعب اللبناني بتقرير مصيره والعيش بكرامة في دولة سيدة يحترم فيها القانون والاستحقاقات الدستورية"، وذلك وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.

وتابع الجميّل عبر "تويتر": "كل التقدير للوزير لودريان على الاهتمام بلبنان والاجتماع الودّي الذي خص به بعض القوى التغييرية".

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القصر الرئاسي بضاحية بعبدا، وبحثا معًا عددًا من الموضوعات على رأسها أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال لودريان في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس:"سأكون في لبنان يوم غد ومعي رسالة حازمة كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين".

وأضاف:"الحزم في وجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة: لقد اتخذنا إجراءات وطنية وهذه مجرد البداية".

وتابع: "كما تحمل زيارتي رسالة تضامن فرنسية مع التعليم والطب والتراث ومع اللبنانيين الذين يعملون من أجل بلدهم".

وأعلن لودريان، يوم الخميس الماضي، أن باريس بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية، مشددا على أن "الأيام المقبلة ستكون مصيرية".