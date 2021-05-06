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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب كورونا.. رجل يخلع أسنانه بآلة حادة بعد رفض الأطباء إنقاذه

صدى البلد

تسببت إجراءات الإغلاق المفروضة على المواطنين في بريطانيا إلى إضطرار رجل أربعيني خلع أسنانه بآلة حديدية حادة للتخلص من الألم الشديد الذي كان يعاني منه بسبب تسوس أسنانه. 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن الرجل البريطاني "ماثيو"، خلع أسنانه بآلة حديدية بدلا من الذهاب إلى الطبيب بسبب بعد المسافة المقطوعة بينه وبين أقرب مستشفى بالإضافة إلى أنه لا يملك مالا وفيرا للذهاب والعودة. 

 

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أوضح ماثيو الذي نشر صورته عقب خلع أسنانه عبر حسابه على فيسبوك، أنه كان يعاني من ألما شديدا في فكه منذ فترة، وأصيب بالتورم بسبب التسوس الذي أصاب أسنانه. 

وأضاف ماثيو، أنه لم يتمكن من الذهاب أو الحجز في مستشفى بسبب قوائم الإنتظار ورفض الأطباء استقبال الحالات في نفس اليوم بسبب تداعيات كورونا. 

وقرر الرجل، أن يتخلص من ألم فكه بيده، من خلال خلعه بعض الأسنان و تحمل أوجاع الخلع بدون تخدير للتخلص من الألم نهائيا وعدم الذهاب لطبيب.

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