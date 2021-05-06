ايسكو ودي خيا يقتربان من روما الإيطالي

أكدت تقارير الصحف الايطالية ان الاسباني ايسكو لاعب ريال مدريد سينضم إلى فريق روما خلال فترة الانتقالات القادمة .

وأضافت التقارير أنه بعد قدوم مورينيو إلى روما كمدير فني للفريق ، فإن الثلاثي دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وترينكو لاعب برشلونة بجانب ايسكو لاعب ريال مدريد سينضمون إلى الذئاب .

وسيشهد نادي ريال مدريد العديد من التغيرات على اللاعبين والجهاز الفني بعد الخروج امام فريق تشيلسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري ابطال اوروبا، “التشامبيونزليج”، أمس، الأربعاء، بعد تخطي ريال مدريد الإسباني بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره مانشستر سيتي بعدما تأهله للمشهد الختامي بفوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 في ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة اسطنبول يوم السبت 29 مايو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.