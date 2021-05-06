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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطمن معانا وكنوز الخير توزعان كسوة العيد على 300 طفل بـ الأقصر

أطمن معانا وكنوز
أطمن معانا وكنوز الخير توزعان « كسوة العيد» على 300 طفل

رسمت مؤسسة أطمن معانا بالتعاون مع جمعية كنوز الخير الابتسامة على وجوه الأطفال الأيتام وحفظة القرآن الكريم فى الاقصر من خلال توزيع «كسوة العيد» على 300 طفل، وتكريم 30  طفل من حفظة القرآن كاملا.

حضر الاحتفالية صبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد حسين، وكيل مديرية التضامن، وأشرف مصطفى سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، ومحمد رمضان مدير الجمعيات بمديرية التضامن.

وتضمنت الاحتفالية، فعاليات ترفيهية وغنائية وألعاب للأطفال، وعروض للتنورة والفنون الشعبية.

 

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وقالت رشا أحمد فودة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أطمن معانا، إنه تم توزيع كسوة العيد كاملة على الأطفال وعددهم 300 طفل  من القرى النائية ومن المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أنه تم مراعاة أعمار الأطفال واختيار ملابس وأحذية بجودة عالية لرسم الابتسامة على وجوههم، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأضافت أنه تم تكريم 30 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم كاملا، بتوزيع مبالغ مالية وشهادات تقديرا تشجيعا لهم ، كما تم تكريم عددا من المحفظين.

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الأقصر التضامن الاجتماعي حفظة القرآن الكريم جمعيات عيد الفطر المبارك الاطفال الايتام

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