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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 9.3 مليار درهم مكاسب أسواق المال في اليوم الأخير من الأسبوع

بورصة دبى
بورصة دبى

أنهت اسواق المال الإماراتية تعاملاتها في اليوم الأخير من الأسبوع على مزيد من الارتفاع الذي ترافق مع زيادة في حجم السيولة المتداولة التي وصلت قيمتها الى 1.44 مليار درهم تقريبا.

ونجحت القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة في تحقيق مكاسب بقيمة 9.3 مليار درهم تقريبا في نهاية التعاملات التي شهدت صعود المؤشرات العامة الى مستويات جيدة تمهد لمزيد من الارتفاعات خلال الأسبوع المقبل.

وكان المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية أغلق على ارتفاع بنسبة 0.59% عند مستوى 6152 نقطة فيما أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2663 نقطة بنمو نسبته 0.51 % بالمقارنة مع اليوم السابق.

 

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وعاد سهم الشركة العالمية القابضة المرتفع الى 94 درهما لقيادة النشاط في سوق ابوظبي للأوراق المالية بعد اعلان الشركة عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام 2021 ..وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 453 مليون درهم.

وارتفع سهم اتصالات الى 21.46 درهم فيما قفز سهم ادنوك للتوزيع الى 4.74 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 141 مليون درهم من جانبه فقد ارتفع سهم الدار الى 3.56 درهم بصفقات بلغت قيمتها 260 مليون درهم.

وبلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة نحو 1.34 مليار درهم فيما وصل الصفقات المبرمة 3179 صفقة.

وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم بنك الامارات دبي الوطني الى 12.45 درهم مما منح دفعة قوية للسوق الذي شهد أيضا ارتفاع أسعار شريحة من الأسهم القيادية الأخرى ومنها سهم اعمار مولز الى 1.93 درهم.

واستقر سهم بنك دبي الإسلامي عند 4.50 درهم وسهم السوق عند مستوى 1.09 درهم.

ووصلت قيمة السيولة المتداولة في سوق دبي نحو 103 ملايين درهم نفذت من خلال 1725 صفقة بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

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