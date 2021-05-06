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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز لـ مروان: بيحصلك إيه أمام المرمى.. واللاعب: في حد عاملي حاجة

مروان محسن
مروان محسن

وقع مروان محسن لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم من برنامج " رامز عقله طار " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

 

وقال مروان محسن موجها حديثه لـ رامز جلال بعد اكتشاف المقلب،:" ده مش هزار يا رامز ".

 

وأكمل رامز جلال قائلا:"  بيحصلك ايه قدام المرمى يا مروان ،  ورد مروان محسن :" مش عارف في حد عاملي حاجة وفي حاجة مش مضبوطة وأتمنى أعمل المقلب ده في محمد شريف ".

 

وشارك مروان محسن في مجموعة من الألعاب الترفيهية التي تسبق  الكشف عن  مقلب رامز عقله طار.

 

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.


ويستقبل ضيف برنامج رامز عقله طار في البداية حسن عسيري ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز جلال بطريقته، ثم تستقبل الضيف المذيعة سارة مراد لتوجه له بعض الأسئلة قبل أن تتركه فريسة لمقلب رامز جلال.

رامز علقه طار رامز مروان محسن مروان محمد شريف

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