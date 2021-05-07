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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ يشيد بقرارات "مدبولي" ..ويؤكد: هدفها محاصرة كورونا ومنع انتشارها

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء

أشاد النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواجهة جائحة كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك ولمدة أسبوعين، مضيفا أن الحكومة هدفها محاصرة فيروس كورونا ومنع انتشاره بشكل أكبر وخاصة أن الموجه الثالثة الجائحة سريعة الانتشار وهناك زيادة في عدد الإصابات.


وأكد عبدالماجد، في بيان له أمس الخميس، أن صحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم هي أولوية لدى الحكومة وما تتخذه من قرارات من أجل السيطرة على الوباء، مطالبا كافة المواطنين بضرورة الالتزام بتلك القرارات والتعامل معها بإيجابية من أجل القضاء على فيروس كورونا، ونراهن على وعى المواطن للعبور من هذه الأزمة دون الحاجة إلى مزيد من القيود.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على، ضرورة تلقى المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل أكبر والحرص على التطعيم نظرا لأنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الحالية مع الإلتزام بإجراءات الوقاية من إرتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات واتباع التباعد الاجتماعي.


وطالب القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الجهات التنفيذية بتنفيذ تلك القرارات على مدار الأسبوعين بكل حزم وقوة وتطبيق العقوبات على المخالفين وذلك من أجل سلامة المواطنين والقضاء  على هذا الوباء اللعين.

مجلس الشيوخ فيروس كورونا

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