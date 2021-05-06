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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: نصف أعداد المرضى يخضعون للغسيل الكلوي بسبب الأدوية.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن كل 50 مريض من أصل 100 يخضعون للغسيل الكلوي بسبب الاستخدام العشوائي للأدوية.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل 100 شخص بيسغل كلى في مصر 50 واحد منهم بسبب سوء الأدوية، خاصة أدوية الروماتيزم".

وتابع: "الشخص دا جرب أدوية كثيرة، فمثلا شخص قال له جرب دواء كذا بيضيع الآلام المفاصل، ويستمر سنة أو سنة ونصف ما يتسبب في فشل كلوي".

واستطرد: "التهاب المفاصل شيء مهم جدا، والكثير يعتقد أن التهاب المفاصل مرتبط بالروماتيزم.. كلمة غلط جدا هي آلام روماتيزمية، لكن لا يوجد في الطب شيء اسمه شخص عنده روماتيزم.. الروماتيزم أنواع كثيرة جدا، ولا بد من أن يتم التشخيص أولا".

وأردف: "إذا شعر الشخص بآلام في المفاصل، قد تكون حمى روماتيزمية، أو مرض مناعي، أو تآكل في المفاصل، أو نقرص، وهناك أسباب كثيرة جدا، وإذا قال لي مرض مفاصلي بتوجعني لا أقوم بتشخيصه، ولا أستطيع أن أقول له تناول هذا العلاج سيقضي على الآلام، لأن هذه جريمة مكتملة الأركان".
 

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