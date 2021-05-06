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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

إغلاق صيدلية مستشفيات جامعة أسيوط. وطلب إحاطة لـ وزير التعليم العالي لحل الأزمة

النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط وعضو لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إغلاق صيدلية مستشفيات جامعة أسيوط.

 

وقال بهاء جميل، أمين إعلام الحزب الديمقراطي بأسيوط، إن طلب الإحاطة بشأن واقعة إغلاق الصيدلية، تقدمت به النائبة سناء السعيد كعضو عن الحزب وكذلك للقيام بدورها في رفع العناء ومساعدة أهالي أسيوط بعد التعنت من قبل قيادات الجامعة وتصفية بعض الحسابات على حساب المرضى في ظل أزمة وجائحة يعاني منها الجميع وفي أمس الحاجة ولوجود أدوية، لاعتبار أن الصيدلية المغلقة هي أكبر صيدلية يتوفر بها العلاج الخاص بالأمراض المزمنة وبروتوكول علاج كورونا، متسائلا: هل يصح ذلك من قبل رئيس جامعة أسيوط وعميد كلية الطب بالجامعة.

 


وأضاف جميل، أن نائبة الحزب قالت في طلبها إن صيدلية المستشفيات الجامعية لا تخدم محافظة أسيوط فقط بل تخدم  كل مرضى محافظات الصعيد وإن غلقها في هذه الظروف الاستثنائية يمثل علامة استفهام كبيرة تحتاج لإجابات واضحة، وأن فتحها يمثل ضرورة قصوى.



وأشارت النائبة، خلال طالب الإحاطة، إلى أن الصيدلية تمثل دخلاً يوميا كبيراً للمستشفيات الجامعية وإغلاقها يٌعد إهداراً للمال العام ولابد من محاسبة المسؤولين عن ذلك.

 

وشددت السعيد في طلبها على أن المواطنين بأسيوط يحتاجون تبريراً مقنعا لغلق الصيدلية كما يطالبون بسرعة إعادة فتحها لخدمة المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية بأسيوط والذين يأتون من كل محافظات الصعيد.

 

وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إغلاق صيدلية مستشفى جامعة أسيوط، ورفع اللافتة الخاصة بها علما بأن التعاقد الخاص بإدارة الصيدلية ينتهي في سبتمبر 2022، حسب ما أكد المتداولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتضرر الأول والأخير هم مصابي الكورونا.

 

وقال أحد الأشخاص عبر "فيس بوك": "بعد الهرج والمرج والضرب وتصفيه الحسابات.. سيتم غدا افتتاح صيدلية أخرى بمستشفيات جامعة أسيوط".

وقال آخر: "كان من الأولي والأحرى يا قادة جامعة أسيوط أن يكون هناك بديل قبل إغلاق الصيدلية الرئيسية.. والتي تأذى بسببها الكثير من المرضى وإهدار مال عام.. ولكن أن نم ذلك فإنه ينم عن سوء الإدارة والفكر وانتم لا تصلحوا إلا في الأعمال المنزلية".

 

بيمنا قال آخر: "إغلاق مرفق هام يخدم مرضي الصعيد.. قامت جامعة أسيوط بإغلاق الصيدلية الخاصة بمستشفيات جامعة أسيوط والتي تخدم أكثر من 20 مليون شخص من محافظات الصعيد، وذلك لسبب غير معلوم.. ازاي يتم تشميع الصيدلية والمرضي يستغيثون بسبب هذا التشميع في وقت الإجازات.. من المسئول ولماذا ..؟

 

وطالب آخرون بمحاسبة رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، على الإغلاق وإهدار المال العام، والأضرار الجسمية التي لحقت بالمرضى في أسيوط والمرضى الوافدين من كل محافظات الصعيد.

مجلس النواب محافظة أسيوط مستشفيات جامعة أسيوط

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