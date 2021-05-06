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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهاية زيدان تقترب.. لوف وراؤول أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد

صدى البلد

كشف تقرير صحفي، عن أبرز المرشحين، لتدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، حال رحيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

 

كانت تقارير صحفية، أشارات خلال الساعات الماضية إلى إمكانية رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد، بعد وداع الفريق لمسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، أمس، الأربعاء، على يد تشيلسي الإنجليزي.

 

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وذكر موقع “ جول” العالمي، أن لاعبو ريال مدريدن، لديهم شكوك حول استمرار زين الدين زيدان مع ريال مدريد، بعد وداع دوري أبطال اوروبا.

 

وأضاف الموقع، أن يواكيم لوف المدير الفني لفريق ألمانيا، وراؤول  جونزاليس أسطورة الميرنجي، وأليجري مدرب يوفنتوس السابق، أبرز المرشحين، لتعويض رحيل زيدان المحتمل عن ريال مدريد.

 

وفشل زيدان في قيادة ريال مدريد للتتويج بأي لقب هذا الموسم، ولم يتبقى سوى لقب الدوري الذي ينافس عليه الفريق.

 

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 76 نقطة.

 

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإسباني.

 

زين الدين زيدان مدريد دوري ابطال أوروبا لوف راؤول جونزاليس

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