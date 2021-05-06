لتنشيط السياحة.. مصر للطيران تسير رحلات مباشرة بين براغ والغردقة

قررت مصر للطيران تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة اعتبارًا من الأحد 23 مايو 2021، ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين اسبوعيتين خلال شهر يونيه المقبل.

ومن المخطط أن تُسير الشركة الرحلات بين مدينتي براغ والغردقة بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi.

يأتي ذلك حرصا من الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية علي تسيير المزيد من الرحلات من والي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران ووكلاء السفر المعتمدين حول العالم.