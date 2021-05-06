أغرب قصة جواز .. نهلة سلامة : تزوجت لمدة 48 ساعة .. فيديو

كشفت الفنانة نهلة سلامة، عن أن احد زيجاتها التي استمرت 48 ساعة فقط ، وكانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أن سبب فشل الزواج سريعا هو أن زوجها طالبها بعدم الذهاب الى المسرح وكانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية وطالبها بالتوقف عن التمثيل، قائلة: "أتجوزت خارج الوسط الفني واطلقت بعد 48 ساعة".

وأضافت الفنانة نهلة سلامة، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زواجها من المخرج محمد خان استمر لـشهرين أو 3 أشهر، مؤكدة على أن المشاكل بينهما تسببت في الوصول لمرحلة الطلاق، كما أنهما قرروا الانفصال بسبب فرق السن الذى وصل بينهما إلى 25 سنه.

وأوضحت نهلة سلامة، أنها تفضل أن يقال عنها ممثلة الأدوار الصعبة، إذ أنها شاركت في أفلام صعبة مثل "الصرخة" و"مستر كارتية" و"جبل الحلال" و"الجاسوسة"، منوهة إلى أن دخولها الفن جاء بالصدفة والتمثيل بدء بعد الجامعة.

نهلة سلامة: بابا كاتب نصف ثروته لـ اختي و بيتجوز بالنص الثاني



و ردت الفنانة نهلة سلامة، على سؤال : " ليه تجاهلتي ظروف والدك الصحية، ولم تساعدِه ماديًا".



وأضافت نهلة سلامة، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه هذا الكلام غير صحيح، موضحة :" أنا بسافر على طول وعلاقتى بيه طيبة".



ولفتت أن والدها لديه أموال كثيرة، معلقة :" بابا مليونير" ومش محتاج أى مساعدة مالية من أحد.



وأشارت إلى أن والدها عندما تعرض لوعكة صحية تواصلت معه، وتحدثت مع أطباء لعلاجه.



وكشف أن والدها ملحن كبير ولديه أموال كثيرة، وتأثرت على الهواء قائلة: " بابا كاتب نصف ثروته لـ اختى و بيتجوز بالنص الثاني".