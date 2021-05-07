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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها فى السوق السوداء .. ضبط بدال تموينى بحوزته سلع مهربة

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

 

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك محل بدال تموينى  بمحافظة القليوبية وبحوزته (1٫9 طن "سكر تموينى" – 420 عبوة "زيت تموينى") مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بهما فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم وقدرت بقيمة مالية (23290 جنيه). 
 

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جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الغش التجاري البطاقات التموينية سلع تموينية شرطة التموين والتجارة مكافحة جرائم الغش الغذائى

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