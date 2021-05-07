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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 39 طن سلع غذائية فاسدة فى حملات تموينية خلال احتفالات شم النسيم

حملات امنية
حملات امنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ، بمناسبة احتفالات " شم النسيم".

 

أسفرت الحملات عن ضبط 85 قضية بإجمالى مضبوطات 39٫165 طن سلع فاسدة فى مختلف المحافظات .

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تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

 

حملات تموينيه شرطة التموين سلع غذائية احتفالات شم النسيم

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