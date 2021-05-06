الدوري الأوروبي.. النني على دكة بدلاء آرسنال أمام فياريال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة فياريال الإسباني، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال، أمام فياريال.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تشاكا - ماري - هولدينج.

الوسط: بيليرين - سميث روي - توماس بارتي - ساكا.

خط الهجوم: أوديجارد - بيبي - أوباميانج.

كانت مباراة الذهاب، انتهت بخسارة آرسنال أمام فياريال، بهدفين دون رد، على ملعب لا سيراميكا، في إسبانيا.

ويسعى آرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد النتائج المخيبة للفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي، والتراجع للمركز التاسع في جدول الترتيب بـ 49 نقطة.