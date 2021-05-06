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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ الحارة والجريئة

نهلة سلامة: محمد خان رفض تصوير مشهد قبلات لي مع أحمد زكي

صدى البلد

أكدت الفنانة نهلة سلامة، أنها تزوجت 4 مرات فقط، كما أنها استمرت 15 عاما بلا زواج، نافية زواجها بشخص أصغر منها بـ8 سنوات، كما أنها تزوجت من رجل أعمال غير معروف، ونفت زواجها من محمد فؤاد.

وأوضحت نهلة سلامة، خلال لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنان أحمد زكي لم يطلبها للزواج بشكل رسمي، وأوضحت حقيقة تصريحها المثير للجدل عن قبلة أحمد زكى قائلة: "أنا مقولتش بوسة أحمد ذكي رقيقة.. كنت بتكلم عن مشاهد القبلات في الأفلام والمسلسلات".

وكشفت نهلة سلامة، عن موقف لها خلال زواجها بالمخرج محمد خان، قائلة إن المخرج محمد خان في فترة زواجنا رفض إخراج مشهد غرامي لأحمد زكي معي في فيلم "مستر كارتية".

وأردفت: “بسبب مشهد غرامي ليا مع أحمد زكي محمد خان ساب التصوير وخرج”، مشيرة إلى أنها لم تعترض على مشاهد القبلات في الأفلام.
 

 

نهلة سلامة محمد فؤاد شيخ الحارة والجريئة ايناس الدغيدى أحمد زكي

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