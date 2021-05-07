لعدم اهتمام الزوار بـ الوقاية.. لجنة ثلاثية للرقابة على المنشآت الفندقية

شكلت وزاراتا السياحة والآثار والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية، لجانا مشتركة للمرور على الفنادق، للتأكد من قيامها بتطبيق الاجرءات الاحترازية والضوابط.

وتلاحظ عدم إهتمام معظم المواطنين فى اتباع الاجرءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع أعداد المصابين خلال الفترة الراهنة .

وتهيب الغرفة ضرورة التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والضوابط الصادرة فى هذا الشأن والتى تم على أساسها الموافقة على اعادة تشغيل اغلب الفنادق.

وأشارت الغرفة إلى وجود قرار فى حالة عدم تطبيق الإجرءات الوقائية، باتخاذ الاجرءات اللازمة حيال الفنادق المخالفة.