الزمالك وسموحة.. كارتيرون يعاين أرضية ستاد القاهرة

تواجد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أرض ملعب ستاد القاهرة قبل مباراة سموحة.

وحرص كارتيرون على معاينة أرضية الملعب قبل اللقاء الذي يقام في التاسعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط: أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف "أوباما" ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.