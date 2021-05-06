عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز.. شيكابالا يقود تشكيل الزمالك أمام سموحة

صدى البلد

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية للفريق استعدادا لمواجهة سموحة، في اللقاء المقرر له بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط: أشرف بن شرقي -  طارق حامد  - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف "أوباما" ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

الدوري الممتاز شيكابالا الزمالك ضد سموحة سموحة الزمالك

ترشيحاتنا

إعادة راكب هندي من حيث أتى|مطار القاهرة يستخدم جهازا جديدا لكشف مصابي كورونا

قرارات عاجلة من البحرين بشأن القادمين إليها

شوط أول سلبي بين بيراميدز ووادي دجلة

برلماني : حصر المناطق الصناعية العشوائية بمحافظات مصر يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا

الأمم المتحدة تخصص 65 مليون دولار للاستجابة الإنسانية في إثيوبيا

الاتحاد السكندري والأهلي.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب القبض عليه.. أمير قطر يقيل وزير المالية من منصبه

تنفيذا لقرارات الحكومة لمواجهة كورونا.. بدء تطبيق غلق المحال والكافيهات

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

ادعوله.. مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم| خاص

تبدأ الاربعاء المقبل.. إجازة 5 ايام بـ البنوك بمناسبة عيد الفطر

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

فى 3 دقائق.. بن شرقي يتقدم للزمالك ومصطفى فتحي يدرك التعادل سريعا لسموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ