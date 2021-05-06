الدوري الممتاز.. شيكابالا يقود تشكيل الزمالك أمام سموحة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية للفريق استعدادا لمواجهة سموحة، في اللقاء المقرر له بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط: أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف "أوباما" ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.