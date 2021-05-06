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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بين الغضب والندم والغيرة.. ملحمة من المشاعر لـ منى زكي في "لعبة نيوتن"

لعبة نيوتن
لعبة نيوتن

يعيش متابعو مسلسل "لعبة نيوتن" خليط من المشاعر بسبب شخصية هنا التي تجسدها النجمة منى زكي نتيجة لمشاعرها المتغيرة دائماً بين المشهد والآخر، إذ أخذت هنا الجمهور في رحلة مليئة بالمشاعر المتضاربة بين الغيرة والندم والغضب.

على مدار الحلقات السابقة من مسلسل لعبة نيوتن انتاب هنا شعور الندم عندما علمت من شقيقتها يارا "مايان السيد" فور عودتها إلى مصر أن حازم "محمد ممدوح" كان يخطط للسفر إليها وكانت تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مصالحتها لكن تم إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة.

من شعور الندم إلى شعور الغضب مجدداً الذي عاشتها هنا بسبب تصميمها على الانفصال عن حازم وتوسيط مؤنس "محمد فراج" لإنهاء إجراءات طلاقها الرسمي لكي تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي مع مؤنس "زوجها الجديد"، إلا أنها في الوقت الذي كانت تخبر فيه زوجها السابق حازم أنها تريد الإسراع في إجراءات الطلاق كانت تكتم دموعها.

واشتعلت نيران الغيرة في قلب هنا بعد أن عملت أن حازم ارتبط بـ أمينة " عائشة بن أحمد" لكن حاولت إظهار عكس ما بداخلها لكنها ظلت تبحث عن صورها بمواقع التواصل الاجتماعي وتشاهدها بسبب غيرتها على حازم، ثم عادت وواجهت "حازم" إذا كان مازال يحبها أم لا.

بعد عرض الحلقة 23.. كيف نجح لعبة نيوتن في خطف الأنظار

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21 .. منى زكى تتشاجر مع محمد ممدوح ووالدته

قصة مسلسل لعبة نيوتن 

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وتم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل لعبة نيوتن عائشة بن احمد منى زكى مايان السيد محمد ممدوح

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