وزير الخارجية الألماني: برلين وواشنطن بينهما تعاون وثيق في جميع القضايا باستثناء نورد ستريم 2

اكتمل المشروع الضخم للبنية التحتية للطاقة بنسبة تزيد عن 95 في المائة ، ومن المتوقع في البداية أن تنتهي أعمال البناء بحلول عام 2020 ، ولكن تم تجميدها مؤقتًا بعد أن هددت الولايات المتحدة من جانب واحد بفرض عقوبات "ساحقة" و "قاتلة" ضد مقاول رئيسي مشارك في البناء. قامت روسيا بنشر ماكينات أنابيب لإنهاء المشروع بشكل مستقل.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن ألمانيا والولايات المتحدة "تعملان عن كثب" في جميع المجالات الرئيسية ولكن "لديهما مواقف مختلفة بشأن نورد ستريم 2".

وقال ماس للصحفيين يوم الخميس "لدينا مواقف مختلفة وستظل لدينا مواقف مختلفة."



في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين أثار "معارضة قوية" لإدارة بايدن لنورد ستريم 2 في محادثة مع ماس على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في لندن في الفترة من 3 إلى 5 مايو.

ويوم الأربعاء، أشارت المستشارة أنجيلا ميركل إلى أن أوروبا وشركاءها عبر المحيط الأطلسي لا يشتركون في "تقييم مشترك" بشأن نورد ستريم 2.

وفي اليوم السابق ، أخبر منظم ألماني سبوتنيك أن بناء شبكة خطوط الأنابيب يمكن أن يستأنف بحلول نهاية مايو ، في انتظار حل دعوى قضائية أقامتها مجموعة بيئية محلية ، أعلنت يوم الثلاثاء أن نزاعها مع الهيئة التنظيمية قد "تمت تسويته" بعد توقف العمل بنجاح الشهر الماضي.

نورد ستريم 2 هو جهد تعاوني بين شركة غازبروم الروسية وخمس شركات رئيسية للطاقة في أوروبا الغربية. لا يزال يتعين استكمال حوالي 121 كم من شبكة خطوط الأنابيب التي يبلغ طولها 1230 كم + الممتدة على طول قاع بحر البلطيق ، 93 كم منها في المياه الدنماركية ، و 28 كم في المياه الألمانية.

واستؤنف العمل في المشروع في أواخر عام 2020 ، على الرغم من جولتين منفصلتين من العقوبات الأمريكية الأحادية ، مما دفع مقاولا سويسريا كبيرا لنقل الأنابيب والعديد من شركات التأمين وشركات الاعتماد إلى الانسحاب من البناء.

بمجرد الانتهاء ، ستضاعف خطوط الأنابيب المزدوجة في نورد ستريم 2 بشكل فعال قدرة شبكة نورد ستريم الحالية ، من 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وتعاونت الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين ، بما في ذلك بولندا وأوكرانيا ، لمحاولة نسف المشروع ، حيث تضغط واشنطن على حلفائها لشراء إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية بدلاً من ذلك.

واقترح المستشار السابق ورئيس مجلس إدارة شركة Nord Stream AG جيرهارد شرودر أن هذه الإمدادات ستكون أكثر تكلفة وأقل صداقة للبيئة من البديل الروسي.

وتهتم ألمانيا، القوة الصناعية في أوروبا، بإكمال مشروع نورد ستريم 2 وسط احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وانخفاض إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم والطاقة النووية.

وجادل بعض المراقبين بأن احتياجات أوروبا المتزايدة من الغاز تشير إلى أنه بالإضافة إلى نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ، قد تكون هناك حاجة ذات يوم إلى نورد ستريم 3 لتلبية الطلب.

وبالإضافة إلى الغاز الطبيعي ، سيكون نورد ستريم 2 قادرًا على ضخ الهيدروجين النظيف - وهو مصدر وقود تتوقع برلين أن يساعدها في استبدال مركبات الاحتراق الداخلي التقليدية بحلول عام 2040.