أمين كمال: حمادة هلال صاحب فكرة مسلسل "المداح"

قال السيناريست أمين كمال، إن الفنان حماده هلال هو صاحب فكرة مسلسل" المداح" الذي يُعرض في شهر رمضان الحالي، مشيرًا إلى أن "هلال" عرض عليه فكرة مسلسل نابعة من قيام شخص ريفي يتيم يمدح النبي، ومن ثم تم تطوير الفكرة مع المخرج أحمد سمير فرج.

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلاميان ، ليلى عز العرب، وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن لديه ورشة تأليف ولكن ليس بالمعنى المتعارف عليه ، معقبًا: "احنا بنكون شبه مقيمين مع بعض ، وبنخرج نروح سينما، ومش بنجتمع عشان شغل، بنجتمع عشان احنا صحاب، وعشان كده مفيش نفسيات بينا".

ولفت إلى أنه يقود ورشة الكتابة، ليس لأنه الأفضل، ولكن لأنه كان رئيسًا لاتحاد طلاب أكاديمية الفنون، معقبًا: "عشان كنت رئيس اتحاد الطلاب وثقوا فيا، وكلنا نعمل على تطوير فكرة أي مسلسل او فيلم".