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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس الأوروبي يقرر رفع قيود السفر المتبادل عن 8 دول

المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي

قرر المجلس الأوروبي رفع قيود السفر المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد عن 8 دول اعتبارا من اليوم الخميس.
وجاء في بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، "أنه في إطار المقترح للرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بتحديث قائمة البلدان التي يوصي برفع القيود المفروضة على السفر غير الضروري".
وتشمل قائمة الدول التي ستستأنف معها رحلات السفر المتبادل مع الدول الأوروبية، اعتبارا من اليوم، كلا من أستراليا وإسرائيل ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين (إضافة إلى هونج كونج وماكاو)؛ شريطة المعاملة بالمثل.
ونوه البيان إلى عزم المجلس الأوروبي مراجعة القائمة، كل أسبوعين؛ وتجديدها تبعا لوضع انتشار فيروس كورونا في كل بلد على حده.
وأشار البيان الصحفي على الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي، إلى أنه ستشارك الدول المنتسبة إلى منطقة شنجن، وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، في توصية المجلس الأوروبي لرفع قيود السفر.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض قيودا على السفر غير الضروري، منذ 17 مارس من العام الماضي، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا في مختلف دول العالم.
ومددت القيود تبعا للوضع الوبائي في كل دولة؛ ولم تشمل قائمة السماح الحالية، مواطني الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

المجلس الأوروبي قيود السفر كورونا

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