السيناريست أمين كمال: الزعيم عادل إمام مطيع وبيسمع كلام المخرج

قال السيناريست أمين كمال، إنه يقوم بتقسيم الأدوار بين جميع الكتاب في ورشة الكتابة التي يقودها، معقبًا "الفن وجهات نظر، ولازم أتقبل النقد جدًا، في أعمال بتطلع بحس إنها ممكن تكون أحسن، حتى ولو نجحت بشكل كبير".

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلاميين ، ليلى عز العرب، وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أنه يعمل على تقديم أدوار جديدة لأي نجم يقوم بالكتابة إليه، موضحا أنه عندما كتب للفنانة الكبيرة يسرا عمل على تقديمها بشكل مختلف، معقبًا: "عملنا 3 مسلسلات ليسرا وهم: فوق مستوى الشبهات، وخيانة عهد، ولدينا أقوال أخرى".

وتابع أن المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام عندما تواصل معه لكتابة مسلسل للزعيم كان تحديا كبيرا، متابعًا: "قولنا هنعمل إيه، الزعيم مكتبة كبيرة أووي، فقدمنا له مسلسل عوالم خفية في 2018..الزعيم عادل أمام كان مطيعا تمامًا للمخرج رامي إمام، وهذا شيء جميل للغاية، ونادر جدًا لما نلاقي نجم كبير بيسمع كلام المخرج".



