مفيد فوزي: الصحفي الناجح لازم يعيش بـ 9 وشوش.. فيديو

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه يعيش في حياته بـ"وش" واحد لمواجهة الناس، وآخر حين الغضب، مضيفًا أن الكاتب الصحفي الناجح، يجب أن يعيش بـ"9 وشوش" في حياته.

وأضاف مفيد فوزي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، أنه يحب عمرو أديب، وشقيقه عماد الدين أديب، ولكن الأخير أكثر موهبة، والأصلح لإجراء حوارات مع الزعماء.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين. https://www.facebook.com/watch/live/?v=231397855420044&ref=watch_permalink