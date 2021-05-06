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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيسيه علي مقاعد بدلاء الاتحاد لمواجهة الأهلي

صدى البلد

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيلة الفريق التي سيخوض بها لقاء الاهلي في الجولة ال20 من منافسات الدوري الممتاز والمقرر اقامتها علي استاد الاسكندرية بعد قليل في تمام التاسعة والنصف.

وجاءت التشكيلة كالاتي:

حراسة المرمي:محمد صبحي
خط الدفاع:داميون لوي،محمود رزق،هشام صلاح،السيد سالم.
خط الوسط:خالد الغندور،مروان عطية،مانجا،عبدالسميع،عمار حمدي.
الهجوم:اوكوي.

علي دكة البدلاء:صبحي سليمان،عمرو الميداني،فوزي الحناوي،سيسيه،عبدالغني،روماريو،الصباحي،احمد راشد،حسام عاشور.

رزاق سيسيه الاتحاد السكندري الدوري المصري الأهلى الأهلي ضد سموحة

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