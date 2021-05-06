سيسيه علي مقاعد بدلاء الاتحاد لمواجهة الأهلي

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيلة الفريق التي سيخوض بها لقاء الاهلي في الجولة ال20 من منافسات الدوري الممتاز والمقرر اقامتها علي استاد الاسكندرية بعد قليل في تمام التاسعة والنصف.

وجاءت التشكيلة كالاتي:

حراسة المرمي:محمد صبحي

خط الدفاع:داميون لوي،محمود رزق،هشام صلاح،السيد سالم.

خط الوسط:خالد الغندور،مروان عطية،مانجا،عبدالسميع،عمار حمدي.

الهجوم:اوكوي.

علي دكة البدلاء:صبحي سليمان،عمرو الميداني،فوزي الحناوي،سيسيه،عبدالغني،روماريو،الصباحي،احمد راشد،حسام عاشور.