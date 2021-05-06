أمين كمال: تجربة مسلسلات الـ15 حلقة مهمة والناس نفسها في الموضوع دا

قال السيناريست أمين كمال، إن المسلسلات التي تعرض في مصر ليست كثيرة، خاصة ان تعداد سكان مصر يقدر بـ100 مليون نسمة ، معقبًا: "دولة زي لبنان عندها 4 مسلسلات في السنة، واحنا لازم يكون عندنا على الأقل 100 مسلسل".



وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلاميين ، ليلى عز العرب، وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أنه قام بكتابة 3 حكايات في مسلسل "إلا أنا"، وكانت هذه التجربة مهمة جدًا بالنسبة له، ومن المفترض أن يكون هناك جزء ثانٍ خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "تجربة الـ15 حلقة مهمة جدًا، والناس نفسها في الموضوع دا".

وأضاف أن السهرة الرمضانية في الماضي كانت تعرض على يومين، وكانت هناك مسلسلات تعرض خلال 6 حلقات فقط، لافتَا إلى أن مسلسل "ليالي الحلمية" كان 19 حلقة، و"أحلام الفتى الطائر" كان 15 حلقة.