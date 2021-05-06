رئيس "قضايا الدولة" ينعى صبري السنوسي عميد "حقوق القاهرة"

نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الذي وافته المنية اليوم الخميس .. “داعين المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

كان الفقيد علمًا من أعلام القانون في مصر والعالم العربي وقدم كثيرا من الجهود العلمية لخدمة الوطن ومؤلفاته العديدة والثرية في مجال القانون الذي يعد مرجعًا مهمًا للباحثين في مجال القانون بجانب ما تميز به من الخلق الرفيع والسيرة الحسنة وإنا لله وإنا إليه راجعون، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.