حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الإتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 للدوري الممتاز.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى:

محمد صبحي

خط الدفاع:

داميون لوي، محمود رزق، هشام صلاح، السيد سالم.

خط الوسط:

خالد الغندور، مروان عطية، أحمد مانجا، عمار حمدي،

الهجوم:

عبدالسميع، ايمانويل اوكوي

ويدخل الاتحاد هذه المباراة متواجدا في المركز الخامس برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.