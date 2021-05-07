ضبط عامل ثلاثيني وبحوزته كمية من مادتي الهيروين والشابو المُخدر بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمحافظة سوهاج، من ضبط عامل، لإتجاره في المواد المُخدرة مُتخذًا من دائرة مركز أخميم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، مفادها اتجار عامل في المواد المُخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز أخميم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم البالغ من العُمر 28 عامًا وبُقيم بناحية قرية السلاموني دائرة مركز شرطة أخميم، وبحوزته 103 تذكرة لمسحوق الهيروين المُخدر يزنوا 310 جرام، 37 تذكرة لمادة الشابو المُخدر يزنوا 115 جرام، ومبلغ 150جنيهًا، وهاتف محمول شخصي و11 بطارية هواتف محمولة، و3 هواتف محمولة وجهاز محمول لنت لاسلكي و4 ساعات يد وجهاز لاب توب، وميزان حساس.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع و الهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 1698 لسنة 2021 إدارب مركز أخميم سوهاج.