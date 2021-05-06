مفيد فوزي: لا أحب صوت عمرو دياب.. ومحمد حماقي محترم

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه لا يحب صوت الفنان عمرو دياب، موضحًا:" مبحبش صوته ولكن أحب حضوره الاجتماعي".

وأضاف فوزي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، أنه يحب الفنان محمد حماقي وحضوره الاجتماعي، مؤكدًا:" حماقي محترم".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين. https://www.facebook.com/watch/live/?v=231397855420044&ref=watch_permalink