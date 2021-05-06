عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا قابلة للتدوير..

مواصفات هاتفي Asus Zenfone 8 وZenfone 8 Flip من أسوس

هاتف Zenfone 7
هاتف Zenfone 7

تعتزم شركة أسوس Asus، خلال الشهر الجاري، الإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة Zenfone ، والتي من المقرر أن تكشف عنها في حدث رسمي يوم 12 مايو الجاري، واليوم، ظهرت مواصفات وصور هاتفي Asus Zenfone 8 وZenfone 8 Flip، قبل أقل من أسبوع من الكشف عنهما.

 

مواصفات هاتف أسوس Zenfone 8 Flip

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف أسوس Zenfone 8 Flip بكاميرا خلفية مميزة قابلة للتدوير لأعلى وهو تصميم قدمته الشركة التايوانية في إصدار سابق، وسيشمل الإعداد ثلاث كاميرات رئيسية تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 12 ميجابكسل، سيدعم الهاتف الذكي تسجيل الفيديو بدقة 8K، وسوف تمكن ميزة التدوير المستخدم من التقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو باستخدام الكاميرا الخلفية.

 

بسعر باهظ وإمكانيات قوية.. أسوس تعلن عن هواتف الألعاب ROG Phone 5

تسريبات تكشف مواصفات هواتف ZenFone 8 الرائدة من شركة ASUS

 

وسيشمل هاتف أسوس Zenfone 8 Flip، شاشة كاملة من نوع AMOLED  بدون شق أو ثقب، بقياس 6.67 بوصة، ومعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، وبجودة عرض FullHD+، ومن المحتمل أن تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها للمصادقة البيومترية.

 

وأكثر ما يميز هاتف أسوس Zenfone 8 Flip المرتقب، أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة  8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، والتي ستشحن عبر تقنية الشحن بقدرة 30 وات.

Asus Zenfone 8 and Zenfone 8 Flip's specs and renders leak
هاتف أسوس Zenfone 8 Flip

 

 

مواصفات هاتف أسوس Zenfone 8

من المتوقع أن يأتي هاتف Asus Zenfone 8، بتصميم صغير الحجم بشاشة قياس 5.92 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، وعلى عكس الإصدار المتميز في السلسلة Flip، سيحتوي هذا الطراز على ثقب مخصص للكاميرا الأمامية أعلى  الزاوية اليسري من الشاشة.

 

وسيحتوي هاتف أسوس Zenfone 8، على كاميرا خلفية مزدوجة داخل إعداد مستطيل تضم فلاش LED، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 12 ميجابيكسل، يدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K.

 

وسيعمل هاتف Zenfone 8، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888، مزود بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ولكن بعض الشائعات تشير إلى أن الهاتف سيأتي بخيارات ذاكرة عشوائية رام بسعة 6 و 12 و16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

 

وسيدعم هاتف Zenfone 8، بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات.
 

Asus Zenfone 8
هاتف أسوس Zenfone 8
أسوس هواتف ASUS مواصفات أسوس Zenfone 8 Flip Asus Zenfone 8 مواسفات هواتف ZenFone 8

موضوعات متعلقة

شاومي تعمل على إصدار 5G جديد من هاتف Redmi Note 10 Pro

الكشف عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A82 بتقنية الـ 5G

بسعر باهظ وإمكانيات قوية.. أسوس تعلن عن هواتف الألعاب ROG Phone 5

ببطارية عملاقة.. Asus تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها ROG Phone 5

ترشيحاتنا

6 قرارات من المجلس الأعلى للجامعات عن استكمال الدراسة والامتحانات | تفاصيل

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24.. القبض على غفران الغريب

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لوريوس العالمية

مواصفات هاتفي Asus Zenfone 8 وZenfone 8 Flip من أسوس

مفيد فوزي: الصحفي الناجح لازم يعيش بـ 9 وشوش.. فيديو

حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

تبدأ الاربعاء المقبل.. إجازة 5 ايام بـ البنوك بمناسبة عيد الفطر

ادعوله.. مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم| خاص

إغلاق الأندية .. 3 قرارات حاسمة لوزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الطارئ: امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون بالحضور

6 قرارات من الأعلى للجامعات بشأن استكمال الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ