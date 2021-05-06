مواصفات هاتفي Asus Zenfone 8 وZenfone 8 Flip من أسوس

بكاميرا قابلة للتدوير..

تعتزم شركة أسوس Asus، خلال الشهر الجاري، الإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة Zenfone ، والتي من المقرر أن تكشف عنها في حدث رسمي يوم 12 مايو الجاري، واليوم، ظهرت مواصفات وصور هاتفي Asus Zenfone 8 وZenfone 8 Flip، قبل أقل من أسبوع من الكشف عنهما.

مواصفات هاتف أسوس Zenfone 8 Flip

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف أسوس Zenfone 8 Flip بكاميرا خلفية مميزة قابلة للتدوير لأعلى وهو تصميم قدمته الشركة التايوانية في إصدار سابق، وسيشمل الإعداد ثلاث كاميرات رئيسية تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 12 ميجابكسل، سيدعم الهاتف الذكي تسجيل الفيديو بدقة 8K، وسوف تمكن ميزة التدوير المستخدم من التقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو باستخدام الكاميرا الخلفية.

وسيشمل هاتف أسوس Zenfone 8 Flip، شاشة كاملة من نوع AMOLED بدون شق أو ثقب، بقياس 6.67 بوصة، ومعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، وبجودة عرض FullHD+، ومن المحتمل أن تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها للمصادقة البيومترية.

وأكثر ما يميز هاتف أسوس Zenfone 8 Flip المرتقب، أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، والتي ستشحن عبر تقنية الشحن بقدرة 30 وات.

هاتف أسوس Zenfone 8 Flip

مواصفات هاتف أسوس Zenfone 8

من المتوقع أن يأتي هاتف Asus Zenfone 8، بتصميم صغير الحجم بشاشة قياس 5.92 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، وعلى عكس الإصدار المتميز في السلسلة Flip، سيحتوي هذا الطراز على ثقب مخصص للكاميرا الأمامية أعلى الزاوية اليسري من الشاشة.

وسيحتوي هاتف أسوس Zenfone 8، على كاميرا خلفية مزدوجة داخل إعداد مستطيل تضم فلاش LED، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 12 ميجابيكسل، يدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K.

وسيعمل هاتف Zenfone 8، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888، مزود بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ولكن بعض الشائعات تشير إلى أن الهاتف سيأتي بخيارات ذاكرة عشوائية رام بسعة 6 و 12 و16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وسيدعم هاتف Zenfone 8، بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات.

