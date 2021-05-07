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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. قرارات جديدة لاستكمال التعليم بالجامعات

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مجموعة جديدة من القرارات  لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

 

 أكد المجلس تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول  قرارات المجلس الاعلى للجامعات من  خلال الفيديوجراف التالي.

أحبار التعليم التعليم العالىى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أمين المجلس الأعلى للجامعات امتحانات نهايه العام الدراسي

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