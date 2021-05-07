فيديوجراف.. قرارات جديدة لاستكمال التعليم بالجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مجموعة جديدة من القرارات لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

أكد المجلس تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قرارات المجلس الاعلى للجامعات من خلال الفيديوجراف التالي.