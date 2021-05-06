من كواليس النمر.. محمد إمام يتفاعل مع جمهوره: كل الحب

شارك الفنان محمد امام ، متابعيه كواليس مسلسل النمر ، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد إمام في صورة من احداث المسلسل و علق قائلاً :" #الحمدلله 👆🏼

شكراً على كل الحب ده ❤️💪🏼

#النمر 🔥🔥 #محمد_امام".



ويشارك محمد امام ، في دراما رمضان 2021، بـ مسلسل "النمر"، بطولة، هنا الزاهد، محمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

ويعرض مسلسل النمر على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.