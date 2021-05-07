فيديوجراف.. بعد فرح غزل والخديوي خناقة كبيرة بين فرق العمل

لاقت حلقة زفاف الخديوي على غزل في مسلسل اللي مالوش كبير إشادة كبيرة من قبل المتابعين حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من حفل الزفاف الذي جاء ضمن أحداث المسلسل .

بعد مرور ساعات قليلة على إذاعة الحلقة ترددت أنباء عن نشوب خلاف بين فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير بسبب الاختلاف على نهاية المسلسل.

يذكر أن مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز واحمد العزضي وتأليف عمرو محمود ياسين

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نشوب خلاف بين فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير من خلال الفيديوجراف التالي.