عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. بعد فرح غزل والخديوي خناقة كبيرة بين فرق العمل

صدى البلد

لاقت حلقة  زفاف الخديوي على غزل في  مسلسل اللي مالوش كبير إشادة كبيرة من قبل المتابعين حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من حفل الزفاف الذي جاء ضمن أحداث المسلسل .

بعد مرور ساعات قليلة على إذاعة الحلقة ترددت أنباء عن نشوب خلاف بين فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير بسبب الاختلاف على نهاية المسلسل.

يذكر أن مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز واحمد العزضي وتأليف عمرو محمود ياسين

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نشوب خلاف بين فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير من خلال الفيديوجراف التالي.

“ اللى ملوش كبير ” مسلسل “اللى مالوش كبير” مسلسل اللي مالوش كبير غزل والخديوي عمرو محمود ياسين

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف| كارثة مرتقبة.. الصين تطلق صاروخا ويخرج عن السيطرة

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. كيف تمنع مصر سلالة كورونا الهندية الفتاكة من دخول البلاد؟

ترشيحاتنا

الجمعة العاصفة.. شوبير يكشف ملامح اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

طبيعى ولا نفخ.. صورة جديدة لزوجة تامر حسني برفقته تضعها في مأزق

فيديوجراف.. قرارات جديدة لاستكمال التعليم بالجامعات

تصل للمؤبد.. احذر استخدام الحيوانات الضالة لـ ترهيب المواطنين

ثعابين تذوّب اللحم وآكلو لحوم البشر.. أخطر جزر في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

عقب القبض عليه.. أمير قطر يقيل وزير المالية من منصبه

طبيعى ولا نفخ.. صورة جديدة لزوجة تامر حسني برفقته تضعها في مأزق

تفاصيل جديدة حول القبض على وزير المالية القطري

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ