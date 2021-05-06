عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت أنظار النني.. شوط أول سلبي بين أرسنال وفياريال في الدوري الأوروبي

صدى البلد

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول، من مباراة آرسنال وفياريال، في التي تقام على ملعب الإمارات، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري الدوري الأوروبي.

 

ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال، أمام فياريال.

 

وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تشاكا - ماري - هولدينج.

الوسط: بيليرين - سميث روي - توماس بارتي - ساكا.

خط الهجوم: أوديجارد - بيبي - أوباميانج.

 

كانت مباراة الذهاب، انتهت بخسارة آرسنال أمام فياريال، بهدفين دون رد، على ملعب لا سيراميكا، في إسبانيا.

ويسعى آرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد النتائج المخيبة للفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي، والتراجع للمركز التاسع في جدول الترتيب بـ 49 نقطة.

الدوري الأوروبي أرسنال محمد النني آرسنال ضد فياريال فياريال

ترشيحاتنا

إعادة راكب هندي من حيث أتى|مطار القاهرة يستخدم جهازا جديدا لكشف مصابي كورونا

قرارات عاجلة من البحرين بشأن القادمين إليها

شوط أول سلبي بين بيراميدز ووادي دجلة

برلماني : حصر المناطق الصناعية العشوائية بمحافظات مصر يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا

الأمم المتحدة تخصص 65 مليون دولار للاستجابة الإنسانية في إثيوبيا

الاتحاد السكندري والأهلي.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب القبض عليه.. أمير قطر يقيل وزير المالية من منصبه

تنفيذا لقرارات الحكومة لمواجهة كورونا.. بدء تطبيق غلق المحال والكافيهات

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

ادعوله.. مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم| خاص

تبدأ الاربعاء المقبل.. إجازة 5 ايام بـ البنوك بمناسبة عيد الفطر

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

فى 3 دقائق.. بن شرقي يتقدم للزمالك ومصطفى فتحي يدرك التعادل سريعا لسموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ