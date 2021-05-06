تحت أنظار النني.. شوط أول سلبي بين أرسنال وفياريال في الدوري الأوروبي

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول، من مباراة آرسنال وفياريال، في التي تقام على ملعب الإمارات، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري الدوري الأوروبي.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال، أمام فياريال.

وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تشاكا - ماري - هولدينج.

الوسط: بيليرين - سميث روي - توماس بارتي - ساكا.

خط الهجوم: أوديجارد - بيبي - أوباميانج.

كانت مباراة الذهاب، انتهت بخسارة آرسنال أمام فياريال، بهدفين دون رد، على ملعب لا سيراميكا، في إسبانيا.

ويسعى آرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد النتائج المخيبة للفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي، والتراجع للمركز التاسع في جدول الترتيب بـ 49 نقطة.