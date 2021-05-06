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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تطرح نسختها Flying Spur داخل الأراضي السعودية.. صور

بنتلي تطرح نسختها
بنتلي تطرح نسختها Flying Spur داخل الاراضي السعودية| صور

تواصل شركة بنتلي العريقة وصاحبة التصميمات الفاخرة، من تألقها داخل السوق السعودي للسيارات، بعد أن طرحت نسختها الجديدة Flying Spur، و التي تعد واحدة من اقوى السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث اضافت إليها الشركة حزمة من التعديلات، إلى جانب التجهيزات الداخلية و الخارجية.

 

تحتوي السيارة بنتلي Flying Spur على محرك بديل للنسخة القياسية و التي كانت تعمل بمحرك من 12 اسطوانة، ليحل محلها محرك أخر من طراز V8، لتصبح اكثر رشاقة بذلك، مع تحقيق معادلة ناجحة إلى حد كبير في تقليل انبعاتثات الكربون.

 

ينتج المحرك الجديد صاحب الـ 8 اسطوانات، قوة قدرها 542 حصان، متصل بشواحن توربينية، مع 770 نيوتن/متر من عزم الدوران، عند 2000 دورة في الدقيقة، بينما يأتي بسعة تبلغ 4000 سي سي.

 

و تضم السيارة باقة من وسائل الأمان و التجهيزات الخاصة بأنظمة القيادة مثل نظام Torque Vectoring by Brake الخاص بتوجيه العزم عند استخدام المكابح، و خاصية التوجيه الالكتروني Electric Steering، و خاصية التحكم الالكتروني للـ 4 عجلات Electronic All-Wheel Steering، مع احدث التقنيات الخاصة بالمكابح المتطورة.

 

و تأتي السيارة بلمسات خارجية من ألياف الكربون High Gloss Carbon Fibre، و بـ 7 ألوان للطلاء الخارجي، بينما ترتكز على عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية متعددة الأضلاع، و تضم من الداخل مقصورة قيادة متطورة مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الجديثة، بالاضافة إلى زمة من اللمسات و التطعيمات الفاخرة.

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